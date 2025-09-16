Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

HooXi назвал навык, который хотел бы забрать себе в Counter-Strike 2

HooXi назвал навык, который хотел бы забрать себе в Counter-Strike 2
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан Astralis Расмус HooXi Нильсен признался, что в CS 2 хотел бы обладать движением Данила donk Крышковца. В интервью eScoreNews датчанин также поделился мнением о перспективных игроках и рассказал о своих источниках вдохновения:

Я бы выбрал мувмент donk. Я думаю, molodoy очень хорош. Его игра во многом объясняет успехи FURIA. Я бы выбрал его. Думаю, он самый интересный, не считая donk. Кажется, раньше я смотрел много клипов karrigan. Но сейчас я просто слежу за собой и стараюсь стать лучше. Никем особо не вдохновляюсь

На момент публикации команда Astralis участвует в турнире FISSURE PLAYGROUND 2 по Counter-Strike 2 и имеет в своём активе одну победу и два поражения. Также сегодня в 21:00 мск состоится матч между Astralis и Legacy.

CS 2. FISSURE Playground #2 . Групповой этап
16 сентября 2025, вторник. 21:05 МСК
Astralis
Идёт
0 : 0
Legacy

Турнир FISSURE PLAYGROUND 2 — CS проходит с 12 по 21 сентября. Участники борются за внушительный призовой фонд — $ 500 тыс.

Будущее российского киберспорта на турнире в Сербии:
Юные игроки академии Virtus.pro по CS 2 посетили FISSURE PLAYGROUND 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android