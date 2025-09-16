HooXi назвал навык, который хотел бы забрать себе в Counter-Strike 2

Капитан Astralis Расмус HooXi Нильсен признался, что в CS 2 хотел бы обладать движением Данила donk Крышковца. В интервью eScoreNews датчанин также поделился мнением о перспективных игроках и рассказал о своих источниках вдохновения:

Я бы выбрал мувмент donk. Я думаю, molodoy очень хорош. Его игра во многом объясняет успехи FURIA. Я бы выбрал его. Думаю, он самый интересный, не считая donk. Кажется, раньше я смотрел много клипов karrigan. Но сейчас я просто слежу за собой и стараюсь стать лучше. Никем особо не вдохновляюсь

На момент публикации команда Astralis участвует в турнире FISSURE PLAYGROUND 2 по Counter-Strike 2 и имеет в своём активе одну победу и два поражения. Также сегодня в 21:00 мск состоится матч между Astralis и Legacy.

Турнир FISSURE PLAYGROUND 2 — CS проходит с 12 по 21 сентября. Участники борются за внушительный призовой фонд — $ 500 тыс.