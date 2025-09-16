Скидки
В России снимут фильм «Матроскин. Настоящая история» про кота «Простоквашино» с живыми актёрами

В России снимут фильм про Матроскина из «Простоквашино» с живыми актёрами
Комментарии

Студия «Союзмультфильм» рассказала о планах снять несколько полноценных фильмов по своим мультикам — одним из первых станет «Матроскин. Настоящая история» про кота из «Простоквашино».

Съёмки пройдут в 2026 году. Над сценарием будет работать Олег Маловичко («Притяжение», «Лёд», «Трасса») — лента станет приквелом мультфильмов и расскажет, как Матроскин встретил Профессора и научился говорить. В будущем в «Союзмультфильме» рассчитывают снять ещё несколько фильмов про хозяйственного кота.

Кроме того, «Союзмультфильм» подтвердил планы на игровые фильмы «Умка», «Винни-Пух и все-все-все» и полнометражку «Ну, погоди!». Эти три ленты выйдут в прокат в конце 2026-го и в 2027 годах.

