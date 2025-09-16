Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

FL1T высказался о мэйджорах в Counter-Strike 2

Игрок Virtus.pro Евгений FL1T Лебедев поделился мнением о частоте проведения мэйджоров по CS 2. По словам киберспортсмена, когда турниры проходят дважды в год, их престиж ставится под сомнение:

Когда мэйджоры проводят два раза за год, я не знаю, считаются ли они престижными или нет. Моё мнение, их нужно делать как-то раз в два года, раз в полтора года.

Киберспортсмен подчеркнул, что слишком частое проведение мэйджоров снижает их ценность и уникальность. По его мнению, сокращение числа таких турниров сделает победы на них более значимыми.

Напомним, в четвёртом раунде группового этапа FISSURE PLAYGROUND 2 команда Virtus.pro одержала волевую победу над Team 3DMAX со счётом 2:1 по картам и отправила французский состав домой.

Турнир FISSURE PLAYGROUND 2 — CS проходит с 12 по 21 сентября. Участники борются за внушительный призовой фонд — $ 500 тыс.