Пабло Эскобар в Vitality: Киберспортивный клуб представил нового аналитика в CS 2

Французская организация Vitality объявила о пополнении в штабе — к команде присоединился новый аналитик Пабло VdaK1NG Эскобар. Несмотря на громкое совпадение имени с печально известным преступником, речь идёт о киберспортсмене, который теперь будет помогать клубу в подготовке к турнирам.

Первым испытанием для обновлённого штаба Vitality станет ESL Pro League 22. Соревнование пройдёт с 3 по 12 октября, где коллективу предстоит встретиться с сильнейшими командами сцены, включая The MongolZ, Spirit, MOUZ, FaZe, NAVI, Aurora и Falcons.

Vitality рассчитывает, что новое усиление поможет команде успешнее конкурировать на международной арене.