EA показала первый геймплей EA Sports FC 26 на большом стриме

Компания Electronic Arts провела большую геймплейную презентацию EA Sports FC 26 — будущего футбольного симулятора. Разработчики организовали большое мероприятие, на котором показали около двух часов игрового процесса новинки.

Видео доступно на YouTube-канале EA Sports FC. Права на видео принадлежат EA.

Так, в презентации поучаствовали многие британские знаменитости — от блогера Angryginge до рэпера Skepta и английской нападающей Клои Келли. Они сыграли множество матчей друг против друга, выбирая различные команды, включая клуб ФК «Златан», состоящий только из Златанов Ибрагимовичей.

EA Sports FC 26 выйдет 26 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 19-го числа. Многие стримеры и блогеры уже получили доступ к игре.