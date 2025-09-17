Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы фильма ужасов про Пиноккио показали жуткого сверчка Джимми

Авторы фильма ужасов про Пиноккио показали жуткого сверчка Джимми
Аудио-версия:
Комментарии

Создатели фильма ужасов про Пиноккио показали концепт-арты жуткого сверчка Джимми, образ которого сильно отличается от сказочного. Арты ниже, их всего два: общим планом героя и крупным.

Концепт-арты

Фото: Unstrung

Фото: Unstrung

Картина, в центре сюжета которой окажется Пиноккио, расскажет про обезумевшего деревянного мальчика, который начнёт творить хаос. В проекте якобы есть сцена, где мы увидим, как Пиноккио ​​носит кожу своей жертвы, чтобы «почувствовать себя настоящим мальчиком».

События ленты развернутся во «Вселенной извращённого детства». Это значит, что в мире хоррора живут и другие страшные версии любимых героев детских мультфильмов: Винни-Пуха, Кролика, Совы, Пятачка, Спящей красавицы, Бэмби, Безумного Шляпника, Питера Пэна и Динь-Динь.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android