Авторы фильма ужасов про Пиноккио показали жуткого сверчка Джимми

Создатели фильма ужасов про Пиноккио показали концепт-арты жуткого сверчка Джимми, образ которого сильно отличается от сказочного. Арты ниже, их всего два: общим планом героя и крупным.

Концепт-арты

Фото: Unstrung

Картина, в центре сюжета которой окажется Пиноккио, расскажет про обезумевшего деревянного мальчика, который начнёт творить хаос. В проекте якобы есть сцена, где мы увидим, как Пиноккио ​​носит кожу своей жертвы, чтобы «почувствовать себя настоящим мальчиком».

События ленты развернутся во «Вселенной извращённого детства». Это значит, что в мире хоррора живут и другие страшные версии любимых героев детских мультфильмов: Винни-Пуха, Кролика, Совы, Пятачка, Спящей красавицы, Бэмби, Безумного Шляпника, Питера Пэна и Динь-Динь.