Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышла демоверсия атмосферной хоррор-адвенчуры Little Nightmares 3

Вышла демоверсия атмосферной хоррор-адвенчуры Little Nightmares 3
Комментарии

Supermassive Games выпустила демоверсию атмосферного хоррора с видом сбоку Little Nightmares 3. Демка доступна на ПК (в Steam), в PS Store и Xbox Store. Скачать её может каждый желающий на всех платформах.

Фото: Sony

Важный момент — сохранить прогресс из демоверсии в полную версию игры не получится, её создали специально для ознакомления геймеров с геймплеем.

Little Nightmares 3 — третья часть франшизы и её продолжение. В игре рассказывается о двух новых главных героях-детях, Лоу и Одной, которые путешествуют по «Нигде» и убегают от надвигающейся угрозы. Как и его предшественники, действие Little Nightmares 3 происходит в 2,5D-мире.

Релиз игры состоится 10 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2 и ПК.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android