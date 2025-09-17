«Союзмультфильм» сделает полнометражное аниме по пьесе Антона Чехова «Чайка»

«Союзмультфильм» объявил, что приступил к работе над полнометражный анимационный фильм по пьесе Антона Чехова «Чайка» в стилистике аниме. Есть даже первый арт.

Арт аниме по пьесе «Чайка»

Фото: «Союзмультфильм»

«Союзмультфильм» готовит проект совместно с компанией Dikidigital. Особенно сильно анимационный фильм будет выделяться визуальной стилистикой.

Спустя почти 130 лет после первого показа в Александринском театре, великая русская драма вернётся в новом формате. Мы хотим сохранить целостность и смыслы, которые транслирует легендарное произведение с одной стороны, а с другой — представить его в формате, который релевантен современной молодой аудитории.

Даты выхода у аниме по «Чайке» пока что нет.