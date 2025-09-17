«Союзмультфильм» сделает полнометражное аниме по пьесе Антона Чехова «Чайка»
«Союзмультфильм» объявил, что приступил к работе над полнометражный анимационный фильм по пьесе Антона Чехова «Чайка» в стилистике аниме. Есть даже первый арт.
Арт аниме по пьесе «Чайка»
Фото: «Союзмультфильм»
«Союзмультфильм» готовит проект совместно с компанией Dikidigital. Особенно сильно анимационный фильм будет выделяться визуальной стилистикой.
Спустя почти 130 лет после первого показа в Александринском театре, великая русская драма вернётся в новом формате. Мы хотим сохранить целостность и смыслы, которые транслирует легендарное произведение с одной стороны, а с другой — представить его в формате, который релевантен современной молодой аудитории.
Даты выхода у аниме по «Чайке» пока что нет.
