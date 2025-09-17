Марго Робби обожала в детстве Роберта Паттинсона и «Сумерки»

Актриса Марго Робби рассказала, что в детстве обожала смотреть «Сумерки» и любила наблюдать за Робертом Паттинсоном. Более того, у Робби висели плакаты с Эдвардом Калленом.

По словам актрисы, она до 16 лет делила свою комнату с братом, поэтому лишь половина помещения была обклеена плакатами с любимыми актёрами Робби, в том числе с Колином Фарреллом.

До 16 лет мне приходилось делить комнату с братом, поэтому плакатами у меня была занята только половина стены. Плакаты были из женских журналов, с Крисом Хемсвортом, Робом Паттинсоном… Наверное, был и ты. Я была одержима «Сумерками».

Это интервью Робби дала в рамках продвижения фильма «Большое смелое красивое путешествие».