Стартовал четвёртый сезон сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон

Стартовал четвёртый сезон сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон
Сегодня на Apple TV+ начал выходить четвёртый сезон сериала «Утреннее шоу» с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон в главных ролях. Пока можно посмотреть лишь первый эпизод.

Вторая серия нового сезона выйдет 24 сентября, а третья — 1 октября. В шоу также снялись Стив Карелл, Билли Крудап, Марк Дюпласс и Карен Питтман.

Премьера проекта состоялась на Apple TV+ 1 ноября 2019 года. Основой для сценария послужила книга «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения», написанная журналистом и ведущим телеканала CNN Брайаном Стелтером.

На пятый сезон «Утреннее шоу» пока не продлили, но это лишь вопрос времени и хороших рейтингов.

Полное расписание выхода серий четвёртого сезона
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Утреннее шоу» от Apple
