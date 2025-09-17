Скидки
«Токсичный мститель» с Питером Динклэйджем выйдет онлайн 30 сентября

«Токсичный мститель» с Питером Динклэйджем выйдет онлайн 30 сентября
У «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем в главной роли появилась дата выхода в онлайне. Цифровой релиз картины состоится 30 сентября.

Лента плохо показала себя в прокате (она собрала всего $ 3,2 млн), поэтому её так быстро решили выпустить онлайн, чтобы попробовать собрать хоть какие-то деньги.

Оригинальный фильм рассказывал об уборщике, превратившемся в жуткого мутанта. После трансформации он решает бороться за справедливость. Ремейк картины анонсировали аж в 2019 году, однако с тех пор фильм не могли выпустить из-за различных проблем.

В фильме вместе с Динклэйджем также снялись Кевин Бейкон, Элайджа Вуд и Джейкоб Тремблей. Режиссёром выступил актёр Мэйкон Блэр, который играл в фильмах «Оппенгеймер» и «Золото».

