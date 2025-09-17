«Если вы любите «Вавилон», то я люблю вас»: Марго Робби — о том, что фильм недооценили

Марго Робби, которая снялась в фильме «Вавилон», уже несколько раз высказывала мнение, что фильм сильно недооценили. Когда вновь подвернулся случай вспомнить картину Дэмьена Шазелла, актриса воспользовалась ей.

По словам Робби, она до сих пор считает этот фильм потрясающим и гордится, что смогла сняться в нём.

Когда «Вавилон» провалился как в прокате, так и в глазах критиков, я была в замешательстве, потому что считаю фильм потрясающим и очень, очень горжусь тем, что снялась в нём. Если вы любите «Вавилон», то я люблю вас.

«Вавилон» вышел в 2022 году. Он рассказывает про уход эпохи немого кино — о падении многих голливудских звёзд, непомерных амбициях создателей фильмов и эпохе «необузданного нравственного упадка и разврата раннего Голливуда». Фильм затрагивает период примерно в 30 лет — с 1925 по 1952 год.