Сегодня на Amazon Prime Video стартовал второй сезон сериала «Поколение «Ви». Уже можно посмотреть три первые серии: четвёртая выйдет 24 сентября, а пятая — 1 октября.

В центре спин-оффа вновь окажутся будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и своих способностях, попутно разгадывая большой заговор. В продолжении также появятся Старлайт и Подводный из «Пацанов».

Действие сериала разворачивается в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International, фигурирующая в «Пацанах». В центре спин-оффа оказываются будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и своих способностях.

Первый сезон проекта завершился в ноябре 2023 года. Шоу получило положительные отзывы от аудитории и критиков. Сериал даже ставили наравне с «Пацанами».