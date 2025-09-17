Скидки
Сериал Чужой Земля, 7 серия: где смотреть, сколько серий

Вышел седьмой эпизод сериала «Чужой: Земля» — финал через неделю
Комментарии

17 сентября состоялась премьера седьмого эпизода сериала «Чужой: Земля». Шоу продолжает выходить в онлайн-кинотеатре Hulu, и оно уже приблизилось к своему завершению — до конца сезона остался финальный эпизод.

Новая серия получила название Emergence («Появление»). В седьмом эпизоде рассказывается, как происходит раскол фракций, предательство, а затем начинается опасное противостояние. Финальный эпизод выйдет 24 сентября.

Шоураннером «Чужой: Земля» выступает Ной Хоули — создатель сериалов «Фарго» и «Легион». Главные роли в проекте исполняют Сидни Чендлер («Шугар»), Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4») и Алекс Лоутер («Конец ***го мира»).

