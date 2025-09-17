Новый «Клинок, рассекающий демонов» стал вторым самым кассовым фильмом в Японии

18 июля в Японии состоялась премьера полнометражного фильма по аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — первой части будущей трилогии. По итогам почти двух месяцев проката сборы ленты достигли отметки в 33 млрд йен (около $ 225 млн).

Сейчас это второй самый кассовый фильм в истории проката Японии — новинка обошла крайне популярный «Титаник» Джеймса Кэмерона и «Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки. Абсолютный рекорд всё ещё принадлежит другому проекту по вселенной аниме — полнометражному фильму «Поезд «Бесконечный», который заработал в 2020 году примерно 40 млрд йен (около $ 270 млн).

Самые кассовые фильмы в прокате Японии

«Клинок, рассекающий демонов: Поезд «Бесконечный» — 40,7 млрд йен. «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» (2025) — 33 млрд йен. «Унесённые призраками» (2001) — 31,7 млрд йен. «Титаник» (1997) — 27,7 млрд йен. «Холодное сердце» (2013) — 25,5 млрд йен.

«Истребитель демонов: Бесконечный замок» стал первым полнометражным фильмом в трилогии, которая завершит историю оригинального аниме, стартовавшего в 2019-м и завершившегося в 2024-м. 12 сентября лента вышла в США, а 18-го числа неофициально доберётся и до России.