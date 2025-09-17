Скидки
На фестивале Comic Con «Игромир» покажут четыре серии «Киберслава»

На фестивале Comic Con «Игромир» покажут четыре серии «Киберслава»
Организаторы Comic Con и «Игромира», совместного фестиваля, рассказали, что во время мероприятия покажут четыре новые серии анимационного сериала «Киберслав».

Вместе с этим появилось несколько свежих кадров, на которых можно увидеть ключевых героев.

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

«Киберслав» рассказывает историю Киберслава, богатыря при киберкнязе и лучшем охотнике на нечисть. Но уважения он за это не получает, потому что он — полукровка и вместо руки у него страшная демонская лапа. Тем не менее только он способен раскрыть страшное преступление и выяснить, кто покусился на княжескую семью.

На «Кинопоиске» новые серии проекта выйдут в декабре, точную дату пока не называют.

