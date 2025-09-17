«Сиквел будет лучше первой части»: Мэтт Ривз — о «Бэтмене 2»

Американский режиссёр Мэтт Ривз поделился своими впечатлениями от сценария «Бэтмена 2». По мнению постановщика, будущая лента окажется куда лучшим произведением, чем первая часть.

Сценарий ленты написал сам Ривз, однако своё мнение он подкрепляет в том числе отзывами Роберта Паттинсона, исполнителя главной роли.

Я правда считаю, что «Бэтмен 2» будет лучше первой части. Роберт Паттинсон думает так же, мы очень ждём начала производства.

Премьера «Бэтмена 2» состоится 1 октября 2027 года. События сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. О чём конкретно расскажет лента, пока неизвестно. Съёмки картины начнутся весной 2026 года.