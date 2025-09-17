Скидки
Появились детали сделки по продаже TikTok в США — блокировку сервиса вновь отложили
17 сентября президент США Дональд Трамп отложил блокировку сервиса TikTok в стране на более поздний срок. Теперь у китайской компании ByteDance есть время до 16 декабря, чтобы продать американскую долю бизнеса местным организациям.

В этот раз администрация президента подготовила полноценное предложение создателям видеоплатформы. По данным издания CNBC, американские чиновники предлагают ByteDance создать отдельное приложение для местного рынка, которое будет напоминать классический TikTok с его рекомендациями и технологиями.

При этом американский TikTok на 80% будет принадлежать местным компаниям — владельцам могут стать Oracle, инвестиционная компания Silver Lake и различные крупные инвесторы. 20% же остаются китайским компаниям. Отмечается, что сделку могут согласовать уже 19 сентября, когда Дональд Трамп созвонится с Си Цзиньпинем.

