Расписание выхода сериала «Рейс-314» от ТНТ
Уже 22 сентября состоится премьера сериала «Рейс-314». Сюжет проекта расскажет о коррумпированном чиновнике, который скрывается от правосудия под образом пилота рейса Москва-Владивосток. Проблемы начинаются, когда командир самолёта внезапно умирает — пассажиры на борту остаются с человеком, который не представляет, как управлять воздушным судном.
В первый сезон шоу войдёт 13 эпизодов — они будут выходить ежедневно с понедельника по четверг на телеканале «ТНТ» в 21:00 мск и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 1 октября.
Расписание выхода сериала «Рейс-314»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|22 сентября
|2-я серия
|22 сентября
|3-я серия
|23 сентября
|4-я серия
|23 сентября
|5-я серия
|24 сентября
|6-я серия
|24 сентября
|7-я серия
|25 сентября
|8-я серия
|25 сентября
|9-я серия
|29 сентября
|10-я серия
|29 сентября
|11-я серия
|30 сентября
|12-я серия
|30 сентября
|13-я серия
|1 октября
