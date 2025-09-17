Расписание выхода сериала «Рейс-314» от ТНТ

Уже 22 сентября состоится премьера сериала «Рейс-314». Сюжет проекта расскажет о коррумпированном чиновнике, который скрывается от правосудия под образом пилота рейса Москва-Владивосток. Проблемы начинаются, когда командир самолёта внезапно умирает — пассажиры на борту остаются с человеком, который не представляет, как управлять воздушным судном.

В первый сезон шоу войдёт 13 эпизодов — они будут выходить ежедневно с понедельника по четверг на телеканале «ТНТ» в 21:00 мск и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 1 октября.

Расписание выхода сериала «Рейс-314»