Похожа на RPG-трилогию: первые детали ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag

Аудио-версия:
Издание Jeux Vidéo Magazine опубликовало видео о разработке ремейка Assassin's Creed IV: Black Flag. Журналисты раскрыли детали предстоящего проекта, однако компания Ubisoft пока даже не анонсировала его официально.

По данным СМИ, геймплей пиратского экшена будет ближе к последним частям серии, в которых стало больше RPG-элементов. Игрокам представят обновлённую систему лута и характеристик экипировки главного героя. Кроме того, разработчики переработали систему боя, которая стала родственна недавней Assassin's Creed Shadows.

В ремейке не будет загрузки во время перехода между сушей и морем. Сама карта не стала больше, но на островах добавят больше различных активностей. При этом в игре полностью убрали сюжетную линию, связанную с современным миром. Однако в проект добавили вырезанный из оригинальной игры контент, в числе которого линия Мэри Рид. Новый контент в Black Flag составит около четырёх часов.

Журналисты также сообщили, что релиз ремейка ожидается в начале 2026 года. Однако дату выхода могут перенести на более поздний срок.

