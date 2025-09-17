Скидки
Вышел кровавый тизер мини-сериала «Зомби Marvel» — премьера 24 сентября

Вышел кровавый тизер мини-сериала «Зомби Marvel» — премьера 24 сентября
Компания Disney представила новый тизер мини-сериала «Зомби Marvel». Премьера всех четырёх серий анимационного шоу состоится 24 сентября на стриминговом сервисе Disney+.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Disney.

Сюжет сериала повествует о том, как самые известные супергерои, такие как Алая Ведьма, Капитан Америка и Нэмор, превратились в зомби, а отпор им дают выжившие персонажи, в числе которых Человек-паук, Доктор Стрэндж, Красный страж, Елена Белова, Танос, Шан-Чи и Блэйд.

Шоу представляет собой спин-офф популярного мультсериала Marvel «Что, если...?». Шоураннером «Зомби Marvel» выступил Брайан Эндрюс, который работал над оригинальной антологией.

