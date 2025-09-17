Скидки
Сериал Кибердеревня, 2-й сезон: (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Второй сезон сериала «Кибердеревня» стартует 18 октября
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» раскрыл дату старта второго сезона сериала «Кибердеревня». Премьера продолжения фантастического шоу состоится 18 октября. Всего в сезон войдёт 10 серий, как и в первом.

Фото: «Кинопоиск»

Продолжение расскажет о новых приключениях робота и марсианского фермера. В этот раз они попытаются одолеть Галю — искусственный интеллект, который вселяется в Барагозина, главу «Ижевск Дайнемикс». Для этого Николаю и Робогозину нужно организовать побег из космической тюрьмы.

Второй сезон выйдет до конца 2025 года. Главные роли исполнили Сергей Чихачёв («Любовь. Смерть. Роботы») и Григорий Скряпкин («Мамочки»). Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки») вновь озвучит робота Робогозина.

