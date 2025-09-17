Вышли обзоры iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air

17 сентября зарубежные издания выпустили обзоры всей линейки iPhone 17 — нового поколения смартфонов от Apple. Рецензии появились за два дня до мирового старта продаж, который намечен на 19-е число.

В целом журналисты положительно оценили новую линейку, однако больше всего похвал досталось базовому iPhone 17 — благодаря экрану с частотой 120 Гц, высокой автономности и адекватной цене. Больше всего негатива досталось ультратонкому iPhone 17 Air — ругают небольшой аккумулятор и заметную просадку в качестве съёмок.

Что пишут про iPhone 17

В издании The Verge базовый iPhone 17 называют лучшим вариантом для тех, кто хочет взять себе современный смартфон от Apple без переплат . Это быстрый и мощный гаджет, который держит заряд на протяжении всего дня и отлично справляется со съёмками даже в относительно тёмных местах.

Кроме того, базовая версия впервые в истории получила дисплей с частотой 120 Гц — раньше он доставался только Pro-моделям. Журналисты рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту модель. Из минусов — сильный нагрев устройства во время игр, не самый лучший зум во время съёмок и отсутствие ранее обещанных ИИ-функций.

Плюсы и минусы iPhone 17 от The Verge Фото: The Verge

Что пишут про iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

Всё в той же The Verge называют Pro-модель лучшим вариантом для тех, кто хочет купить смартфон без компромиссов . Это один из самых мощных гаджетов, который отлично справляется с самыми тяжёлыми играми, спокойно работает целый день без подзарядки и показывает потрясающие результаты при съёмке фото и видео.

Из минусов — гаджет даже тяжелее iPhone 16 Pro, он дорогой, а ИИ-функций в нём так и не появилось.

Плюсы и минусы iPhone 17 Pro от The Verge Фото: The Verge

Что пишут про ультратонкий iPhone 17 Air

Наконец, ультратонкому iPhone 17 Air досталось больше всего. При цене в $ 999 (около 83 тысяч рублей) в смартфоне отсутствуют многие базовые функции из предыдущих линеек: от ультраширокого объектива до физической SIM-карты. Батареи смартфона в 3000 мАч едва хватает на один рабочий день, а камера снимает на порядок хуже, чем прошлогодний iPhone 16.

При этом из плюсов — это действительно очень лёгкий смартфон, который приятно держать в руках на протяжении многих часов. Журналисты отмечают, что iPhone 17 Air похож на первый взгляд в будущее смартфонов , чем на актуальное современное устройство.