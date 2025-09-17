Скидки
Распаковка Айфон 17, Айфон 17 Эйр, Айфон 17 Про, Айфон 17 Про Макс (2025): дата начала продаж

Появилась распаковка всей линейки iPhone 17
Блогер под ником Marques Brownlee показал распаковку всей линейки iPhone. Видео с обзором предстоящих новинок он опубликовал на своём YouTube-канале.

Видео доступно на YouTube-канале Marques Brownlee. Права на видео принадлежат Marques Brownlee.

В ролике представлены модели iPhone 17 Pro Max и Pro, а также базовый смартфон и версия Air с дополнительным блоком питания. Помимо внешнего вида, автор сравнил характеристики гаджетов с предыдущей серий 16. Больше всего блогер сконцентрировался на модели Air, которую напрямую противопоставил схожей по тонкости модели Samsung Galaxy S25 Edge. При этом, последний по словам автора, выигрывает у Air в плане качества камеры и ёмкости аккумулятора.

Полноценный релиз iPhone 17 состоится 19 сентября. До России гаджеты доберутся чуть позже, ритейлеры уже опубликовали первые ценники на устройства.

О старте продаж новой линейки iPhone в России
Когда iPhone 17 появится в России и по какой цене
Когда iPhone 17 появится в России и по какой цене
