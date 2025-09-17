Русский трейлер хоррора «Крипер» от автора «Собирателя душ» — выход 4 декабря

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кинокомпания «Атмосфера кино» опубликовала большой русскоязычный трейлер фильма ужасов «Крипер». Официальная премьера картины в России состоится 4 декабря.

Видео доступно во VK-группе Атмосфера кино. Права на видео принадлежат Атмосфере кино.

Сюжет хоррора повествует о девушке Лиз, которую знакомый приглашает провести выходные в её фамильном доме. Наутро хозяин исчезает, а главная героиня сталкивается с паранормальными явлениями — чтобы выбраться на свободу, ей нужно раскрыть тайну проклятого места.

Режиссёром ленты выступил Осгуд Перкинс — создатель хорроров «Обезьяна», «Собиратель душ» и «Гретель и Гензель». Главные роли в проекте сыграли Татьяна Маслани («Женщина-Халк: Адвокат»), Россиф Сазерленд («План Б») и Тесс Дегенштейн («Расследования Мёрдока»).