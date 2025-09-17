Скидки
Вышел первый трейлер комедии «Анаконда» с Джеком Блэком — премьера в декабре

Компания Sony Pictures представила трейлер фильма «Анаконда». Премьера комедийной картины состоится в 25 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Сюжет ленты повествует о двух лучших друзьях, которые отправляются в Южную Америку, чтобы снять ремейк на любимый фильм детства «Анаконда». Прибыв в джунгли, герои понимают, что гигантская змея на самом деле существует. Теперь им предстоит выжить в диких условиях и при этом снять настоящий фильм.

Главные роли в картине сыграли Джек Блэк («Школа рока»), Пол Радд («Человек-муравей») и Тандиве Ньютон («В погоне за счастьем»). Режиссёром ленты выступил Том Гормикэн — автор популярной комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем.

