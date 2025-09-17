Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Dota 2 добавили новую сокровищницу с 17 новыми наборами

В Dota 2 добавили новую сокровищницу с 17 новыми наборами
Аудио-версия:
Комментарии

The International позади, но Valve решила сохранить атмосферу праздника для игроков. В ночь на 17 сентября в Dota 2 появилась новая сокровищница — Cosmic Heroes' Hoard, включающая 17 полностью новых наборов с космической тематикой. В коллекцию вошли предметы для Spirit Breaker, Enigma, Void Spirit, Ancient Apparition, Mirana, Zeus, Phoenix, Sven, Crystal Maiden, Faceless Void, Marci, Phantom Assassin и Lina.

Кроме того, у игроков есть шанс получить редкие наборы для Tinker, Ogre Magi и Earthshaker. Последний комплект примечателен тем, что в него впервые за долгое время возвращается Аркана Planetfall.

Помимо сокровищницы, обновление также увековечило победу Team Falcons на TI14 — у фонтана теперь можно увидеть Эгиду в честь чемпионов. Дополнительно разработчики изменили слот Арканы Planetfall, разделив её элементы на разные части набора.

Falcons — чемпионы!
Team Falcons с россиянином Малрином выиграла чемпионат мира The International 14 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android