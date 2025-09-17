Скидки
Магазин RuStore будут предустанавливать не на все iPhone — Минцифры

Издание Forbes cообщило о новых требованиях предустановки RuStore на смартфоны. СМИ ссылается на письмо директора департамента развития отрасли информтехнологий Минцифры Дмитрия Никитина, которые было отправлено в ответ на запрос президента ассоциации РАТЭК Александра Онищука.

По данным издания, в письме от 31 июля сообщается, что требования о предустановке RuStore распространяются на устройства, произведённые после 1 сентября 2025 года. Таким образом, российские приложения могут начать устанавливать в том числе на предстоящую линейку iPhone 17.

Forbes также сообщил, что ранее Роспотребнадзор информировал о предустановке RuStore c 1 cентября 2025 года, но на устройства, которые поступили в продажу после указанной даты. О сроках производства смартфонов в ведомстве не сообщали.

