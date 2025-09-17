Скидки
В CS 2 вышло масштабное обновление с новой коллекцией и переработкой звуков гранат

Valve выпустила крупное обновление для Counter-Strike 2. Главным нововведением стала коллекция Genesis, включающая 17 скинов. Получить их можно через Genesis Uplink Terminal — новую механику, отличающуюся от привычных кейсов. Игрокам будут предложены пять вариантов покупки, доступных по очереди, при этом отказ от текущего предложения закрывает к нему доступ навсегда. На купленном скине появится пометка «Сертификат первоначального владельца», которая исчезнет после продажи.

Скин коллекции GENESIS

Скин коллекции GENESIS

Фото: CS 2

Вместе с этим разработчики полностью обновили звуки гранат: каждая получила уникальные аудиодорожки для извлечения, осмотра, выдёргивания чеки и броска.

Также появилась возможность просматривать снаряжение тиммейтов в режиме наблюдения, а интерфейс обзавёлся функцией приближения и перемещения предметов.

Кроме того, в игру добавили систему cs_script для внедрения скриптов на основе JavaScript и примерную карту script_zoo.vmap. Разработчики также улучшили механику стрельбы для более точного соответствия системе subtick.

