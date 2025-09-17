Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер документального фильма No Escape From Now про Оззи Осборна — премьера 7 октября

Трейлер документального фильма No Escape From Now про Оззи Осборна — премьера 7 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Paramount представила трейлер документального фильма Ozzy: No Escape From Now («Оззи: Нет выхода сейчас»). Премьера картины о легендарном музыканте состоится 7 октября на стриминговом сервисе Paramount+.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount. Права на видео принадлежат Paramount.

Лента повествует о последних годах жизни рок-исполнителя Оззи Осборна. В фильме будут представлены фрагменты интервью с самим музыкантом и членами его семьи, а также других популярных исполнителей. Они расскажут о тяжёлых проблемах со здоровьем у Оззи, из-за которых пришлось отменить прощальный тур, но при этом сделать огромный концерт, ставший для музыканта финальным.

Оззи Осборн скончался от инфаркта 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. Смерть артиста наступила спустя 17 дней после его последнего живого выступления в английском городе Бирмингем.

Документальный сериал про знаменитую преступную группировку
Вышел документальный сериал «Общак. Главная ОПГ России» — доступны три эпизода
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android