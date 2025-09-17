Скидки
Игропром 2025: Москва принимает второй этап Фестиваля цифрового спорта

Аудио-версия:
С 19 по 21 сентября в Москве на площадке MainStage пройдёт Игропром 2025 — крупнейшая российская выставка-фестиваль видеоигр, где встретятся ведущие и независимые разработчики, а также тысячи фанатов интерактивных развлечений.

Главным событием станет второй этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта, который объединит зрителей на месте и онлайн. В зоне SMP Esports гостей ждут прямые эфиры, киберспортивные турниры, шоу-матчи, активности от партнёров, а также встречи со звёздами гейминга и автограф-сессии.

Прямые трансляции доступны в соцсетях — «ВКонтакте» и Twitch.

Расписание ключевых трансляций

20 сентября (суббота) в 18:20 — Гонки Челлендж РАФ

21 сентября (воскресенье)

  • 14:15. Финал турнира NHL 25
  • 15:45. Финал турнира EA Sports FC 25
  • 17:15. Финал турнира PUBG Mobile
  • 18:15. Финал турнира Mobile Legends: Bang Bang
  • 20:00. Чемпионат РАФ по интерактивным гонкам (симрейсинг, трасса «Нижегородское кольцо», легендарные ВАЗ-2101)
Игропром MainStage (19-21 сентября) — это второй этап сезона Фестиваля цифрового спорта 2025 года, который объединяет разные дисциплины, форматы и поколения зрителей.
