Игропром 2025: Москва принимает второй этап Фестиваля цифрового спорта

С 19 по 21 сентября в Москве на площадке MainStage пройдёт Игропром 2025 — крупнейшая российская выставка-фестиваль видеоигр, где встретятся ведущие и независимые разработчики, а также тысячи фанатов интерактивных развлечений.
Главным событием станет второй этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта, который объединит зрителей на месте и онлайн. В зоне SMP Esports гостей ждут прямые эфиры, киберспортивные турниры, шоу-матчи, активности от партнёров, а также встречи со звёздами гейминга и автограф-сессии.
Прямые трансляции доступны в соцсетях — «ВКонтакте» и Twitch.
Расписание ключевых трансляций
20 сентября (суббота) в 18:20 — Гонки Челлендж РАФ
21 сентября (воскресенье)
- 14:15. Финал турнира NHL 25
- 15:45. Финал турнира EA Sports FC 25
- 17:15. Финал турнира PUBG Mobile
- 18:15. Финал турнира Mobile Legends: Bang Bang
- 20:00. Чемпионат РАФ по интерактивным гонкам (симрейсинг, трасса «Нижегородское кольцо», легендарные ВАЗ-2101)