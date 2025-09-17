Скидки
«Я ждал этого 20 лет»: актёр Мэттью Лиллард — о своём возвращении в «Крике 7»

Аудио-версия:
На фестивале Silver Scream Con гостем стал актёр Мэттью Лиллард («Скуби-Ду»). Он рассказал о своём возвращении в седьмой части знаменитой хоррор-серии «Крик».

По словам артиста, режиссёр предстоящей картины Кевин Уильямсон позвонил ему посреди рабочего дня и предложил вернуться во франшизу. Лиллар согласился и теперь в восторге от будущего фильма. Он заявил, что зрителей ждёт отличный фильм, который не разрушит серию.

Мне позвонил Кевин Уильямсон посреди рабочего дня и спросил: «Хочешь вернуться?» Я тогда подумал, что ждал приглашения в «Крик» 20 лет. Я был очень взволнован. Но я в восторге от возвращения. Фильм фантастический, и я очень рад, что люди его увидят. Хорошая новость: он не разрушит франшизу.

«Крик 7» выйдет 27 февраля 2026 года. Изначально картина должна была выступить продолжением мягкого перезапуска франшизы 2022 года, но из-за ухода актрисы Мелиссы Барреры планы изменились. Новая часть продолжит историю героев оригинальных фильмов.

