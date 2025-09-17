Скидки
Начался кастинг сериала Mass Effect — Amazon ищет актёров на главные роли

Инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что компания Amazon начала кастинг для сериала по знаменитой видеоигровой серии Mass Effect. По его данным, авторы уже ищут исполнителей главных ролей.

Рихтман отметил, что на роль титульного персонажа ищут мужчину возрастом от 30 до 39 лет, который будет похож на молодого Колина Фаррела. Для исполнения главного женского персонажа требуется актриса в возрасте от 34 до 39 лет, которая должна сыграть инопланетянку. Вполне вероятно, что речь идёт о Джоне Шепарде (главный герой видеоигры) и Лиаре (напарница героя).

Главного злодея, согласно информации инсайдера, должен сыграть актёр от 40 до 60 лет, с внешностью Дага Джонса — он знаменит воплощением на экране фантастических персонажей. В большинстве случаев, его можно увидеть в сложном многослойном гриме. Не исключено, что ему достанется роль антагониста из первой части игры Сарена.

У сериала Mass Effect пока нет даты премьеры. Шоу расскажет о будущем, где человечество научилось путешествовать по другим галактикам и столкнулось со всемирной угрозой — таинственной расой Жнецов. Главным героем серии выступит капитан Шепард, которому предстоит спасти не только человечество, но и другие космические расы от уничтожения.

