Николь Кидман и Эль Фаннинг сыграют в триллере Discretion от А24

Николь Кидман и Эль Фаннинг сыграют в триллере Discretion от А24
Издание The Hollywood Reporter сообщило, что студия А24 работает над сериалом Discretion («Осмотрительность»). Дата выхода проекта пока неизвестна.

Шоу станет экранизацией одноимённого рассказа Чандлер Бейкер. Произведение представляет из себя триллер, который основан на юридическом опыте самого автора. Подробности сюжета пока неизвестны, однако действие шоу будет происходить в Далласе.

Главные роли сыграют Николь Кидман («Большая маленькая ложь») и Эль Фаннинг («Дождливый день в Нью-Йорке»). Сценаристом экранизации выступит сама Бейкер. Сейчас А24 ищет покупателя, который будет транслировать сериал.

