Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

BLAST ввёл запрет для российских команд по Dota 2 на квалификацию Slam 4

BLAST ввёл запрет для российских команд по Dota 2 на квалификацию Slam 4
Комментарии

Организаторы BLAST Slam 4 запретили участие российским организациям и полностью российским составам в квалификациях к турниру. При этом отдельные игроки из РФ смогут выступить, если будут заявлены за зарубежные клубы.

Первым о решении сообщил менеджер Nemiga Эдуард ZverHDD Ашуркевич. В комментарии для «Кибера» он отметил:

Информация получена напрямую от организаторов турнира. Если речь идёт не о командах тир-1/2 уровня, то да, запрет действует. Это можно увидеть по отсутствию некоторых коллективов среди участников квалификаций.

На вопрос о причинах ZverHDD предположил, что организаторы хотят избежать сложностей с визами и выплатами призовых.

BLAST Slam 4 пройдёт с 14 октября по 9 ноября. Призовой фонд составит $ 1 млн.

Новая сокровищница в Dota 2
В Dota 2 добавили новую сокровищницу с 17 новыми наборами
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android