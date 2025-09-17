BLAST ввёл запрет для российских команд по Dota 2 на квалификацию Slam 4

Организаторы BLAST Slam 4 запретили участие российским организациям и полностью российским составам в квалификациях к турниру. При этом отдельные игроки из РФ смогут выступить, если будут заявлены за зарубежные клубы.

Первым о решении сообщил менеджер Nemiga Эдуард ZverHDD Ашуркевич. В комментарии для «Кибера» он отметил:

Информация получена напрямую от организаторов турнира. Если речь идёт не о командах тир-1/2 уровня, то да, запрет действует. Это можно увидеть по отсутствию некоторых коллективов среди участников квалификаций.

На вопрос о причинах ZverHDD предположил, что организаторы хотят избежать сложностей с визами и выплатами призовых.

BLAST Slam 4 пройдёт с 14 октября по 9 ноября. Призовой фонд составит $ 1 млн.