Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мы не успели»: авторы «Южного парка» перенесли премьеру пятой серии 27-го сезона

«Мы не успели»: авторы «Южного парка» перенесли премьеру пятой серии 27-го сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Телеканал Comedy Central сообщил, что премьера пятой серии 27-го сезона мультсериала «Южный парк» перенесена. Эпизод должен был выйти 18 сентября, но теперь его можно будет посмотреть только 24 сентября.

О причинах переноса рассказали создатели шоу Трей Паркер и Мэтт Стоун. Они признали в этом свою вину, заявив, что просто не успели доделать серию.

Оказывается, когда всё делаешь в последнюю минуту, иногда не получается. В переносе премьеры пятой серии виноваты мы. Мы не успели. Спасибо поклонникам Comedy Central и South Park за понимание. Смотрите на следующей неделе.

27-й сезон «Южного парка» стартовал в июле. Шоу вернулось в онлайн-кинотеатре Paramount+ и на телеканале Comedy Central спустя два года после завершения 26-го сезона. Премьера финального, 10-го эпизода состоится 10 декабря.

Как смотреть 27-й сезон «Южного парка»
Расписание выхода 27-го сезона сериала «Южный парк»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android