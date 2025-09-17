Россиянин something вышел в плей-офф чемпионата мира по Valorant
Paper Rex обыграли GIANTX в матче победителей группы А на VALORANT Champions 2025 и гарантировали себе место в плей-офф турнира. Встреча завершилась со счётом 2:1 — GIANTX удалось зацепить Ascent (13-12), но PRX ответили победами на Lotus (13-10) и Sunset (13-6).
После матча российский игрок Paper Rex Илья something Петров поделился планами команды.
Всем привет, после победы над GIANTX и выходом в плей-офф возьмём один-два дня перерыва перед плотненькими тренировками.
Теперь GIANTX предстоит сыграть решающий матч за выход из группы против победителя пары Sentinels – XLG Gaming.
VALORANT Champions 2025 проходит с 12 сентября по 5 октября в Париже, а его призовой фонд составляет $ 2,25 млн.
Paper Rex на полном ходу
