«Наш Стас — чемпион»: Семья Malr1ne трогательно поздравила его с победой на TI14

Станислав Malr1ne Поторак получил трогательное поздравление от семьи после победы на The International 2025. Родные игрока Team Falcons подготовили сюрприз: плакат с надписью «Наш Стас — чемпион», воздушные шары и корону с изображениями его сигнатурных героев — Sand King, Primal Beast и Pangolier. На фоне звучала музыка из «Мстителей», а отец назвал киберспортсмена «Можайским чемпионом».

Празднование совпало с днем рождения Malr1ne — 17 сентября ему исполнился 21 год. Напомним, Falcons в финале TI14 обыграли Xtreme Gaming со счётом 3:2 и заработали свыше $ 1,1 млн. Для Поторака этот турнир стал вторым The International в карьере.