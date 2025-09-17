Скидки
В Vampire: Bloodlines 2 не будет платных классов — авторы передумали

Комментарии

Разработчики игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 сообщили, что в игре не будет платных классов. Оба клана, Тореадор и Ласомбра, войдут в основную версию игры.

Видео доступно на YouTube-канале World of Darkness. Права на видео принадлежат Paradox.

О решении высказался продюсер проекта Марко Берманн. Он сообщил, что авторы благодарят фанатов за откровенные отзывы, из-за которых они прислушались к критике. Ранее разработчики заявляли, что добавление платных кланов — это «способ привлечь дополнительных игроков», которые хотели увидеть классы Ласомбра и Тореадор с первого дня.

Мы благодарим фанатов за честные отзывы о Bloodlines 2 и Premium-издании. Благодаря им стало ясно, что Ласомбра и Тореадор должны быть частью базовой игры. Мы именно так и сделали.

Помимо объявления о бесплатных классах, разработчики анонсировали два сюжетных дополнения: Loose Cannon и The Flower & The Flame. Первое DLS расскажет о шерифе Бенни из клана Бруха, а второе — о представительнице Тореадоров Изабелле. Оба дополнения войдут в расширенное издание.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Предзаказы уже доступны в Steam, PS Store и Xbox Store.

