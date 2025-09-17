Скидки
Virtus.pro покинула FISSURE Playground 2 после поражения от paiN Gaming CS 2

Комментарии

Virtus.pro завершила выступление на FISSURE Playground 2 в дисциплине Counter-Strike 2, уступив paiN Gaming в решающем матче группового этапа. Серия закончилась со счётом 1:2: 5-13 на Dust ll, 13-11 на Mirage и 9-13 на Inferno.

CS 2. FISSURE Playground #2 . Групповой этап
17 сентября 2025, среда. 18:05 МСК
paiN Gaming
Окончен
2 : 1
Virtus.pro

Команда Ильи Perfecto Залуцкого заняла 9–11-е место и заработала $ 10 тыс. Противники из paiN, напротив, оформили выход в плей-офф турнира.

Ранее из чемпионата вылетели FaZe Clan и GamerLegion, а Team Liquid и Astralis уже обеспечили себе места в следующей стадии.

FISSURE Playground 2 проходит с 12 по 21 сентября в Белграде. Общий призовой фонд соревнования составляет $ 500 тыс.

