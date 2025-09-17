Virtus.pro покинула FISSURE Playground 2 после поражения от paiN Gaming CS 2
Virtus.pro завершила выступление на FISSURE Playground 2 в дисциплине Counter-Strike 2, уступив paiN Gaming в решающем матче группового этапа. Серия закончилась со счётом 1:2: 5-13 на Dust ll, 13-11 на Mirage и 9-13 на Inferno.
CS 2. FISSURE Playground #2 . Групповой этап
17 сентября 2025, среда. 18:05 МСК
paiN Gaming
Окончен
2 : 1
Virtus.pro
Команда Ильи Perfecto Залуцкого заняла 9–11-е место и заработала $ 10 тыс. Противники из paiN, напротив, оформили выход в плей-офф турнира.
Ранее из чемпионата вылетели FaZe Clan и GamerLegion, а Team Liquid и Astralis уже обеспечили себе места в следующей стадии.
FISSURE Playground 2 проходит с 12 по 21 сентября в Белграде. Общий призовой фонд соревнования составляет $ 500 тыс.
В прошлой игре VP одолели 3DMAX
Комментарии
