«Не понимают, что нужно делать»: s1mple жёстко высказался о тир-3 сцене CS 2

Снайпер BC.Game Александр s1mple Костылев резко охарактеризовал тир-2 и тир-3 сцену CS 2. По его словам, уровень соперников там сопоставим с обычными матчами на FACEIT.

Это FACEIT типы играют. Такие же бомжи на тир-2 и тир-3 сцене играют, как и на FACEIT. Везде одни и те же бомжи. Они также двигаются, принимают решения и кидают гранаты. Слабые, не понимают, что нужно делать. Просто сложно здесь ориентироваться и понимать перетяжки. Во-первых, ты играешь против ботов. Во-вторых, твои тиммейты, блин, делают что хотят.

Напомним, что в июле s1mple покинул NAVI и присоединился к BC.Game. После его перехода команда заняла второе место на The Proving Grounds Season 3 и заработала $ 23 тыс. — это крупнейший выигрыш в истории клуба.