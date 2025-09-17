Скидки
Quinn завершил карьеру киберспортсмена в Dota 2

Комментарии

26-летний американский киберспортсмен Квин Quinn Каллахан объявил о завершении профессиональной карьеры в Dota 2. О своём решении игрок сообщил в видеообращении на YouTube.

По словам Каллахана, он не уходит из киберспорта полностью. Quinn намерен продолжить работу в сообществе: выступать экспертом в студиях аналитики, записывать обучающие материалы и активно стримить.

Карьеру на про-сцене Каллахан начал в 2015 году, выступал за OpTic Gaming, Quincy Crew, Forward Gaming и другие коллективы. Последним клубом игрока стал Gaimin Gladiators. За годы выступлений он выиграл несколько крупных турниров, дважды становился серебряным призёром The International и суммарно заработал более $ 2 млн призовых.

