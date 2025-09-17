Скидки
Perfecto — о вылете Virtus.pro с FISSURE PLAYGROUND 2 CS: на первой карте не проснулись

Капитан Virtus.pro Илья Perfecto Залуцкий подвёл итоги выступления команды на FISSURE PLAYGROUND 2 — CS. В своём Telegram он отметил ключевые проблемы коллектива:

Много падаем в дефолтах. На первой карте не проснулись вообще. Заканчиваем своё выступление на fpg 2. Спасибо, кто болел.

Virtus.pro уступила paiN Gaming в решающем матче группы со счётом 1:2. Dust ll завершился 5-13, Mirage — 13-11, а на Inferno бразильцы поставили точку — 9-13. Поражение стало для VP фатальным: команда покинула турнир, заняв 9–11 место и заработав $ 10 тыс.

CS 2. FISSURE Playground #2 . Групповой этап
17 сентября 2025, среда. 18:05 МСК
paiN Gaming
Окончен
2 : 1
Virtus.pro

Напомним, FISSURE PLAYGROUND 2 проходит с 12 по 21 сентября в Белграде. Призовой фонд турнира составляет $ 500 тыс.

