Сериал «Олдскул» получит второй сезон — он выйдет в сентябре 2026 года

Онлайн-кинотеатры Start и Premier объявили о продлении сериала «Олдскул» на второй сезон. Это произошло ещё во время выхода первого сезона — он подойдёт к концу лишь 15 октября. Второй сезон выйдет через год — 1 сентября 2026 года.

Сюжет шоу рассказывает о настоящей «олдскульной» математичке, последнем «Учителе года СССР» Марии Трифоновой. На её уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя героиня оказывается в элитной школе — всё ради шанса наладить отношения с единственной внучкой.

Главные роли в проекте исполняют Мария Аронова («Охотники за бриллиантами»), Ефим Шифрин («Красная шапочка») и Роман Маякин («Триггер»). Режиссёром выступает Александр Жигалкин («Папаши»).