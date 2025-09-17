Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Турнир превзошёл все ожидания»: Nix подвёл итоги TI14 и назвал топ-5 игроков Dota 2

«Турнир превзошёл все ожидания»: Nix подвёл итоги TI14 и назвал топ-5 игроков Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Стример Александр Nix Левин поделился впечатлениями от The International 2025 по Dota 2 и составил список лучших игроков турнира. В своём Telegram он отметил, что не ждал особого зрелища, но реальность превзошла все ожидания.

Честно скажу, я ничего особенного от этого турнира не ждал, но он превзошёл все ожидания. И даже несмотря на то, что в последние годы Valve стала уделять игре меньше внимания, любовь людей к Dota не угасает.

По мнению Левина, сильнейшими игроками чемпионата стали Xxs, Malr1ne, Satanic, 9Class и skiter. Он также выделил Xiao8 как лучшего тренера, ATF — как капитана, а дуэт Cr1t и Sneyking назвал лучшей саппорт-связкой.

TI14 прошёл в Германии с 4 по 14 сентября. Призовой фонд турнира превысил $ 2,7 млн, чемпионом стала Team Falcons, заработавшая свыше $ 1,1 млн.

Ты просто космос, Стас!
«Наш Стас — чемпион»: Семья Malr1ne трогательно поздравила его с победой на TI14
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android