«Турнир превзошёл все ожидания»: Nix подвёл итоги TI14 и назвал топ-5 игроков Dota 2

Стример Александр Nix Левин поделился впечатлениями от The International 2025 по Dota 2 и составил список лучших игроков турнира. В своём Telegram он отметил, что не ждал особого зрелища, но реальность превзошла все ожидания.

Честно скажу, я ничего особенного от этого турнира не ждал, но он превзошёл все ожидания. И даже несмотря на то, что в последние годы Valve стала уделять игре меньше внимания, любовь людей к Dota не угасает.

По мнению Левина, сильнейшими игроками чемпионата стали Xxs, Malr1ne, Satanic, 9Class и skiter. Он также выделил Xiao8 как лучшего тренера, ATF — как капитана, а дуэт Cr1t и Sneyking назвал лучшей саппорт-связкой.

TI14 прошёл в Германии с 4 по 14 сентября. Призовой фонд турнира превысил $ 2,7 млн, чемпионом стала Team Falcons, заработавшая свыше $ 1,1 млн.