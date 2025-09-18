Скидки
Фильм по сериалу «Полиция Майами» выйдет 6 августа 2027 года

Фильм по сериалу «Полиция Майами» выйдет 6 августа 2027 года
По данным издания Variety, фильм по сериалу «Полиция Майами» выйдет 6 августа 2027 года.

Новый фильм «рассказывает о гламуре и коррупции в Майами середины 80-х» и вдохновлён первым сезоном культового сериала, который повлиял на культуру и задал стиль во всём — от моды до кинопроизводства.

Режиссёром картины выступит Джозеф Косински, снявший «Топ Ган: Мэверик». Сейчас создатели ленты ищут актёров, съёмки запланированы на 2026 год. Картину снимут в IMAX-формате.

Оригинальный сериал «Полиция Майами» с Доном Джонсоном и Филипом Майклом Томасом в главных ролях рассказывал о детективах под прикрытием в Южной Флориде. Сериал транслировался на канале NBC в течение пяти сезонов с 1984 по 1989 год.

