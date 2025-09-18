Актёр Дрю Старки сыграет вместе с Сидни Суини адаптации культовой аниме-франшизы «Гандам»
Поделиться
Издание Nexus Point News сообщило, что актёр Дрю Старки, известный («Внешние отмели», «Восставший из ада») получил роль в адаптации культовой аниме-франшизы «Гандам».
Если актёра утвердят, он сыграет вместе с Сидни Суини, звездой «Эйфории». Режиссёром и сценаристом фильма выступит Джим Микл, шоураннер сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами».
«Гандам» — научно-фантастическая франшиза с мехами, в которой основное место занимают гигантские боевые роботы. Это мультимедийная франшиза, которая началась с аниме-сериала «Мобильный воин Гандам» в 1979 году. Весной 2021 года Legendary Entertainment объявила о работе над фильмом «Гандам».
Комментарии
- 18 сентября 2025
-
09:46
-
09:22
-
08:37
- 17 сентября 2025
-
23:31
-
23:17
-
22:51
-
22:23
-
21:35
-
21:15
-
21:08
-
21:04
-
20:41
-
20:31
-
20:14
-
19:48
-
19:40
-
19:17
-
19:07
-
18:40
-
18:05
-
17:48
-
17:31
-
17:01
-
16:44
-
16:28
-
16:23
-
16:02
-
15:38
-
15:34
-
15:03
-
14:44
-
14:41
-
14:30
-
14:08
-
13:46