Актёр Дрю Старки сыграет вместе с Сидни Суини адаптации культовой аниме-франшизы «Гандам»

Издание Nexus Point News сообщило, что актёр Дрю Старки, известный («Внешние отмели», «Восставший из ада») получил роль в адаптации культовой аниме-франшизы «Гандам».

Если актёра утвердят, он сыграет вместе с Сидни Суини, звездой «Эйфории». Режиссёром и сценаристом фильма выступит Джим Микл, шоураннер сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами».

«Гандам» — научно-фантастическая франшиза с мехами, в которой основное место занимают гигантские боевые роботы. Это мультимедийная франшиза, которая началась с аниме-сериала «Мобильный воин Гандам» в 1979 году. Весной 2021 года Legendary Entertainment объявила о работе над фильмом «Гандам».