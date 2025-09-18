Скидки
Бен Стиллер и Джессика Честейн сыграют в новом мини-сериале Apple

Бен Стиллер и Джессика Честейн сыграют в новом мини-сериале Apple
По данным Variety, Бен Стиллер и Джессика Честейн получили главные роли в мини-сериале The Off Weeks, производством которого занимается Apple.

Когда развод превращает жизнь профессора писательского мастерства Гаса Адлера в хаос, он изо всех сил пытается сохранить стабильность как на работе, так и уделять время воспитанию детей. Всё меняется, когда он влюбляется в загадочную женщину Стеллу Уэст.

Мини-сериал выпустят на Apple TV+, но когда именно, пока не говорят. Всего будет восемь серий.

Честейн в главной роли можно будет увидеть в драматическом сериале «Савант», который тоже выйдет на Apple TV+, но уже 26 сентября.

