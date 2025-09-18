Фильм «Злая: Навсегда» с Арианой Гранде будет идти 2 часа 18 минут
Сеть кинотеатров AMC раскрыла хронометраж фильма «Злая: Навсегда», в котором главные роли, как и в первой части, сыграли Ариана Гранде и Синтия Эриво.
Лента будет длиться 2 часа 18 минут. Если информация действительна, то это на 22 минуты меньше первой части, которая шла 2 часа 40 минут.
Сюжет сказки адаптирует книгу «Волшебник страны Оз» и рассказывает историю соперничества двух ведьм: злой Эльфабы и доброй Глинды. Первая часть вышла осенью 2024 года и стала большим успехом для студии Universal. Лента получила высокие оценки от критиков и зрителей, собрала в прокате $ 755 млн и поставила рекорд по цифровым продажам после выхода на стримингах.
