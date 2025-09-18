Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мэтт Ривз удивит главным злодеем «Бэтмена 2» — прежде он никогда не появлялся в кино

Мэтт Ривз удивит главным злодеем «Бэтмена 2» — прежде он никогда не появлялся в кино
Комментарии

Сюжетных подробностей «Бэтмена 2» пока что нет, хотя режиссёр фильма Мэтт Ривз раскрыл одну любопытную деталь, связанную с главным злодеем картины.

По словам постановщика, антагонистом и врагом Бэтмена станет злодей, который прежде не появлялся в кино, но при этом он существует в комиксах. Фанаты уже предполагают, что им может стать Хаш — один из злейших и заклятых врагов Тёмного рыцаря, которому посвящён в том числе комикс «Бэтмен: Тихо!».

Премьера фильма должна состояться 1 октября 2027 года. Сам Ривз сообщал, что события сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству.

Исполнитель главной роли уже ознакомился со сценарием картины
Роберт Паттинсон уже прочитал сценарий «Бэтмена 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android